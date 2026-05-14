Dnevni horoskop, Ribe, 14. 05. 2026.

Ljubav: Emocije će biti duboke i teško objašnjive riječima. Partner bi mogao pokazati ponašanje koje će probuditi sumnju, ali i znatiželju. Slobodne Ribe mogle bi doživjeti susret koji će ostaviti snažan dojam. Ljubavna atmosfera bit će puna neizgovorenih osjećaja.

Posao: Na poslovnom planu bit će potrebno više prilagodbe i strpljenja. Neke situacije neće biti onakve kakvima će se činiti na prvi pogled. Financijska pitanja postupno će dolaziti pod veću kontrolu. Jedna vijest mogla bi donijeti neočekivano olakšanje.

Zdravlje: Pojačana osjetljivost mogla bi utjecati na raspoloženje i razinu energije. Organizam će tražiti više odmora i mira. Bit će prisutna potreba za udaljavanjem od napetih situacija. Pred večer će se vratiti osjećaj emocionalne stabilnosti.