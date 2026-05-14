Dnevni horoskop, Jarac, 14. 05. 2026.

Ljubav: U ljubavnim odnosima bit će naglašena potreba za sigurnošću i stabilnošću. Partner bi mogao pokazati više emocija nego inače. Slobodni Jarčevi mogli bi privući osobu povezanu s poslovnim okruženjem. Jedna situacija probudit će osjećaj da ništa nije slučajno.

Posao: Na poslovnom planu očekivat će se ozbiljnost i odgovornost. Trud uložen proteklih tjedana počet će donositi prve rezultate. Financijska pitanja postupno će se stabilizirati. Netko iz okruženja mogao bi pokazati neočekivano poštovanje i podršku.

Zdravlje: Umor će se osjećati jače nego što će biti priznato. Tijelo će tražiti sporiji tempo i više odmora. Moguća je pojačana osjetljivost na stres i napete razgovore. Pred kraj dana vratit će se osjećaj unutarnjeg mira.