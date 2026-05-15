Dnevni horoskop, Ovan, 15. 05. 2026.

Ljubav: Neočekivana poruka mogla bi izazvati snažne emocije koje su dugo bile potisnute. U odnosima će se osjetiti potreba za iskrenošću, ali i određena doza opreza.

Privlačnost prema osobi iz prošlosti ponovno bi mogla postati vrlo intenzivna. Slobodni Ovnovi mogli bi biti zatečeni nečijim izravnim interesom.

Posao: Atmosfera na radnom mjestu mogla bi postati napetija nego inače, no važni potezi bit će povučeni u pravom trenutku. Financijska pitanja dolazit će u prvi plan i tražit će više pažnje. Moguće je priznanje za trud koji je dugo bio zanemarivan. Jedan razgovor mogao bi promijeniti pogled na buduće planove.

Zdravlje: Umor će se osjećati jače u večernjim satima, osobito nakon emocionalno zahtjevnog dana. Pojačana osjetljivost mogla bi utjecati na raspoloženje i koncentraciju. Tijelo će tražiti više odmora i tišine nego inače. Osjećaj unutarnjeg rasterećenja pojavit će se tek nakon važnog suočavanja sa sobom.