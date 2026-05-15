Dnevni horoskop, Djevica, 15. 05. 2026.

Ljubav: U ljubavnim odnosima osjećat će se potreba za jasnim odgovorima. Sitnice koje su se dugo ignorirale sada bi mogle postati vrlo važne. Slobodne djevice mogle bi neočekivano obnoviti kontakt s osobom koja je ostavila snažan trag. Emocionalna nesigurnost postupno će slabjeti.

Posao: Radne obaveze gomilat će se brže nego što će se očekivati. Unatoč pritisku, bit će primijećena velika organiziranost i odgovornost. Moguće je rješavanje problema koji već dugo izaziva napetost. Financijska pitanja zahtijevat će dodatni oprez.

Zdravlje: Pojačana iscrpljenost mogla bi se osjetiti u drugom dijelu dana. Organizam će upozoravati na potrebu za usporavanjem. Napetost bi se mogla odraziti na probavu i koncentraciju. Večernji mir donijet će osjećaj olakšanja.