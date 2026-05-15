Dnevni horoskop, Ribe, 15. 05. 2026.

Ljubav: Intuicija će biti snažno naglašena i otkrivati ono što se pokušava sakriti. Partner bi mogao pokazati osjećaje na vrlo neočekivan način. Slobodne Ribe mogle bi doživjeti susret koji djeluje gotovo sudbinski. Romantična atmosfera pratit će večernje sate.

Posao: Na poslovnom planu osjećat će se potreba za povlačenjem iz nepotrebnih sukoba. Kreativne ideje bit će posebno zapažene i cijenjene. Financijska pitanja počet će se razvijati stabilnije nego prethodnih dana. Jedna vijest mogla bi donijeti veliko olakšanje.

Zdravlje: Osjetljivost organizma bit će pojačana tijekom cijelog dana. Emocionalni umor mogao bi utjecati na koncentraciju i energiju. Mirnije okruženje djelovat će vrlo blagotvorno na raspoloženje. Večer donosi osjećaj unutarnjeg mira i lakšeg disanja.