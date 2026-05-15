Dnevni horoskop, Jarac, 15. 05. 2026.

Ljubav: Emocije će se pokazivati opreznije nego inače, ali će biti vrlo duboke. Partner bi mogao tražiti više pažnje i razumijevanja. Slobodni Jarčevi mogli bi osjetiti privlačnost prema osobi koja djeluje ozbiljno i stabilno. Jedan razgovor mogao bi promijeniti pogled na ljubavne odnose.

Posao: Na poslovnom planu očekivat će se velika odgovornost i preciznost. Vaš trud bit će primijećen među ljudima koji odlučuju o važnim stvarima. Financijska situacija mogla bi donijeti manje iznenađenje. U pozadini će se razvijati prilika koja bi uskoro mogla donijeti napredak.

Zdravlje: Tijelo će tražiti više odmora i manje napetosti. Umor nakupljan proteklih dana mogao bi postati izraženiji. Potreba za kvalitetnijim snom bit će vrlo naglašena. Večer donosi osjećaj stabilnosti i psihičkog rasterećenja.