Dnevni horoskop, Ovan, 16. i 17. 05. 2026.

Ljubav: Tijekom vikenda mogla bi se probuditi stara emocija za koju se vjerovalo da je zauvijek utišana. U odnosima će biti prisutna pojačana potreba za pažnjom i razumijevanjem. Jedan neobičan susret mogao bi ostaviti snažan dojam i otvoriti nova pitanja. Slobodni Ovnovi mogli bi biti privučeni osobom koja djeluje tajanstveno i nedostižno.

Posao: Iako će vikend donijeti odmak od poslovnih obveza, misli će često biti usmjerene prema financijama i budućim planovima. Mogla bi se pojaviti informacija koja će promijeniti pogled na jednu suradnju. Osjećaj da je vrijeme za veće promjene bit će sve izraženiji. Kod nekih Ovnova probudit će se želja za dokazivanjem i izlaskom iz poznatih okvira.

Zdravlje: Pojačana energija mogla bi se izmjenjivati s iznenadnim umorom. Organizam će burnije reagirati na stres i manjak odmora. Bit će naglašena potreba za mirom i tišinom. Emotivna iscrpljenost mogla bi se odraziti kroz nesanicu ili napetost.

Snovi i vizije: Snovi bi mogli biti neobično živi i povezani s prošlim događajima. Pojavljivat će se simboli zatvorenih vrata, dugih hodnika i nepoznatih glasova. Jedan san mogao bi ostaviti snažan osjećaj upozorenja.

Mogli bi se javiti iznenadni uvidi povezani s osobnim odnosima. Intuicija će biti pojačana i često točna. Nešto što je dugo bilo skriveno moglo bi postati potpuno jasno.