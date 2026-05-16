Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 16. i 17. 05. 2026.

Dnevni horoskop, Blizanci, 16. i 17. 05. 2026.
Ljubav: Vikend će donijeti dinamične i nepredvidive situacije u ljubavi. Moguće su nagle promjene raspoloženja i iznenadne poruke. Jedan razgovor mogao bi otkriti skrivene emocije koje su dugo ostale neizrečene. Slobodni Blizanci mogli bi se naći između dvije zanimljive osobe.

Posao: Misli će biti usmjerene prema novim idejama i planovima za budućnost. Mogla bi se otvoriti prilika za suradnju koja na prvi pogled djeluje nesigurno. Bit će prisutna velika mentalna aktivnost i želja za promjenom. Neke informacije neće biti potpuno jasne pa će se pojaviti doza opreza.

Zdravlje: Moguća je nervoza i pojačana mentalna iscrpljenost. Tijelo će tražiti više sna i odmora od svakodnevne buke. Kratki trenuci tišine djelovat će ljekovito. Osjetljivost dišnog sustava mogla bi biti izraženija.

Snovi i vizije: Snovi će biti puni razgovora, putovanja i neobičnih znakova. Ponavljat će se osjećaj traganja za nečim važnim. Jedan detalj iz sna mogao bi ostati u mislima tijekom cijelog vikenda.

Iznenadna intuicija mogla bi pomoći u prepoznavanju tuđih namjera. Pojavit će se osjećaj da dolazi novo životno razdoblje. Neke slučajnosti djelovat će previše precizno da bi bile slučajne.

