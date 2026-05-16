Dnevni horoskop, Rak, 16. i 17. 05. 2026.

Ljubav: Emocije će tijekom vikenda biti snažnije nego inače. Kod nekih rakova mogla bi se otvoriti stara rana koja još nije potpuno zacijelila. U odnosima će biti naglašena potreba za sigurnošću i nježnošću. Slobodni pripadnici znaka mogli bi upoznati osobu koja djeluje izuzetno blisko od prvog trenutka.

Posao: Iako će poslovne obveze biti u drugom planu, misli će se vraćati na neriješene situacije. Mogla bi stići vijest vezana uz financije ili stari dogovor. Pojavit će se osjećaj da nešto važno još nije završeno. Jedna odluka mogla bi se odgoditi.

Zdravlje: Psihički umor mogao bi biti izraženiji od fizičkog. Organizam će osjetljivije reagirati na negativne emocije i napetost. Mirnija atmosfera i povlačenje od gužve donijet će olakšanje. Potreba za kvalitetnim snom bit će naglašena.

Snovi i vizije: Snovi će biti duboki i puni simbolike. Često će se pojavljivati obiteljske slike i mjesta iz prošlosti. Jedan san mogao bi probuditi osjećaj da dolazi velika promjena.

Intuicija će biti iznimno snažna i teško pogrešiva. Moglo bi se jasno osjetiti kome se može vjerovati. Nešto što je djelovalo zbunjujuće počet će dobivati smisao.