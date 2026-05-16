Dnevni horoskop, Jarac, 16. i 17. 05. 2026.

Ljubav: U ljubavi će tijekom vikenda prevladavati ozbiljniji tonovi. Jedan razgovor mogao bi otvoriti teme koje su dugo bile izbjegavane. Kod nekih Jarčeva pojavit će se osjećaj da se odnos nalazi na važnoj prekretnici. Slobodni pripadnici znaka mogli bi upoznati osobu koja djeluje stabilno i vrlo samouvjereno.

Posao: Poslovne misli teško će se potpuno isključiti tijekom vikenda. Mogla bi se pojaviti nova ideja vezana uz financije ili budući projekt. Bit će naglašena potreba za kontrolom i sigurnošću. Jedan razgovor mogao bi promijeniti planove za naredne mjesece.

Zdravlje: Moguća je pojačana fizička iscrpljenost zbog dugotrajnog stresa. Organizam će tražiti više odmora i kvalitetniji san. Emotivna napetost mogla bi se odraziti kroz glavobolju ili manjak energije. Mirnija atmosfera djelovat će umirujuće.

Snovi i vizije: Snovi će biti realistični i puni skrivenih poruka. Ponavljat će se simbol visokih zgrada, stepenica i zatvorenih prostora. Jedan san mogao bi ostaviti osjećaj upozorenja.

Mogla bi se pojaviti jasna intuicija vezana uz osobu kojoj nije potpuno vjerovano. Sve će se više osjećati potreba za oslobađanjem od starih tereta. Neke istine više neće moći ostati skrivene.