Dnevni horoskop, Vaga, 16. i 17. 05. 2026.

Ljubav: Vikend će donijeti pojačanu potrebu za romantikom i nježnošću. U odnosima bi moglo doći do važnog emotivnog približavanja. Slobodne Vage mogle bi biti iznenađene pažnjom osobe koju su dugo promatrale iz daljine. Jedan pogled ili poruka mogli bi promijeniti raspoloženje.

Posao: Financijska pitanja zahtijevat će više pažnje nego inače. Mogla bi se otvoriti mogućnost zanimljive suradnje. Kod nekih Vaga pojavit će se osjećaj da više ne žele pristajati na manje od onoga što zaslužuju. Bit će prisutna želja za većom slobodom.

Zdravlje: Psihička osjetljivost bit će pojačana. Napetost iz okoline mogla bi se lako prenositi na organizam. Mirniji tempo i kvalitetan odmor donijet će olakšanje. Tijelo će jasnije pokazivati što mu odgovara, a što ne.

Snovi i vizije: Snovi će biti emotivni i puni simbolike povezane s prošlošću. Često će se pojavljivati stare ljubavi i neizgovorene riječi. Jedan san mogao bi ostati snažno prisutan i nakon buđenja.

Mogla bi se pojaviti jasna intuicija vezana uz jednu važnu osobu. Bit će lakše prepoznati skrivene emocije drugih ljudi. Neke slučajnosti djelovat će kao znakovi sudbine.