Dnevni horoskop, Djevica, 16. i 17. 05. 2026.

Ljubav: U ljubavi će tijekom vikenda prevladavati potreba za mirom i sigurnošću. Jedan razgovor mogao bi otkriti koliko su osjećaji zapravo duboki. Kod slobodnih djevica mogla bi se pojaviti osoba koja djeluje potpuno drugačije od dosadašnjih izbora. Emocije će se pokazivati suptilno, ali iskreno.

Posao: Misli će biti usmjerene prema detaljima koje drugi ne primjećuju. Moguće je donošenje važne odluke vezane uz novac ili suradnju. Neki planovi mogli bi se neočekivano promijeniti. Osjećaj da dolazi novo poslovno razdoblje bit će sve snažniji.

Zdravlje: Organizam će upozoravati na potrebu za sporijim ritmom. Umor bi mogao biti posljedica dugotrajnog psihičkog opterećenja. Bit će naglašena potreba za tišinom i povlačenjem od stresnih situacija. San će imati važnu ulogu u vraćanju energije.

Snovi i vizije: Snovi će biti puni skrivenih poruka i detalja koji će djelovati vrlo stvarno. Pojavljivat će se nepoznata mjesta i neobične osobe. Jedan san mogao bi probuditi osjećaj da nešto važno dolazi.

Intuicija će pomagati u prepoznavanju lažnih obećanja. Mogla bi se pojaviti jasna slika budućeg koraka koji će donijeti stabilnost. Sve manje će postojati spremnost na kompromise koji iscrpljuju.