Dnevni horoskop, Strijelac, 16. i 17. 05. 2026.

Ljubav: Vikend će donijeti potrebu za slobodom, ali i snažnim emocijama. Jedan neobičan susret mogao bi probuditi osjećaj uzbuđenja i znatiželje. U postojećim odnosima tražit će se više iskrenosti i spontanosti. Slobodni Strijelci mogli bi započeti zanimljivu komunikaciju s osobom iz drugog grada ili zemlje.

Posao: Misli će biti usmjerene prema budućim planovima i novim mogućnostima. Pojavit će se želja za izlaskom iz rutine i ograničenja. Jedna vijest mogla bi promijeniti pogled na poslovnu situaciju. Financijska pitanja tražit će više opreza.

Zdravlje: Bit će prisutna potreba za kretanjem i promjenom okoline. Organizam će teško podnositi monotoniju i zatvorene prostore. Psihička napetost mogla bi se smanjiti kroz kraća putovanja ili druženja. Energija će se vraćati postupno.

Snovi i vizije: Snovi će biti povezani s putovanjima, cestama i velikim prostranstvima. Ponavljat će se osjećaj traganja za nečim važnim. Jedan san mogao bi ostaviti snažan osjećaj slobode.

Intuicija će upozoravati na priliku koja se ne bi smjela ignorirati. Mogao bi se pojaviti neočekivan osjećaj sigurnosti u vezi jedne odluke. Sve više će se osjećati potreba za novim početkom.