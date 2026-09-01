Dnevni horoskop, Ribe, 01. 09. 2026.

Ljubav: Intuicija će u ljubavnim odnosima biti posebno izražena. Bit će prepoznato ono što druga osoba pokušava sakriti iza riječi ili ponašanja. U postojećim odnosima moglo bi doći do emotivnog trenutka koji će vratiti osjećaj duboke povezanosti. Slobodne Ribe mogle bi biti iznenađene susretom koji će odmah djelovati neobično poznato.

Posao: Poslovna situacija u početku će djelovati nejasno, ali će se tijekom dana pojaviti važna informacija. Jedna kreativna ideja mogla bi dobiti mnogo ozbiljniju podršku nego što se očekivalo. Novac bi mogao stići iz izvora koji je već gotovo bio zaboravljen. Iza jednog poslovnog razgovora bit će skrivena mogućnost koja će tek kasnije pokazati puni potencijal.

Zdravlje: Pojačana osjetljivost bit će povezana s raspoloženjem i atmosferom ljudi u okolini. Tijekom jutra mogao bi biti prisutan osjećaj težine ili manjka energije. Kako dan bude odmicao, bit će vraćena veća vitalnost i unutarnji mir. Navečer će intuicija i snovi biti posebno naglašeni.