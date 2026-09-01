Dnevni horoskop, Djevica, 01. 09. 2026.

Ljubav: Sitnice će imati veću emotivnu težinu nego velike izjave. Bit će primijećen detalj u ponašanju bliske osobe koji je ranije prolazio nezapaženo. Kod nekih Djevica upravo bi taj trenutak mogao potvrditi ono što se već dugo naslućivalo. Slobodnima bi zanimljiv susret mogao biti omogućen kroz posao ili svakodnevnu obvezu.

Posao: Preciznost i strpljenje bit će posebno nagrađeni. Pogreška koja je mogla izazvati veći problem bit će uočena na vrijeme. Jedan razgovor s autoritetom mogao bi otvoriti prostor za povoljniju poslovnu poziciju. Novac će biti tema oko koje će konačno biti uvedeno više reda i jasnoće.

Zdravlje: Organizam će reagirati na pretjeranu mentalnu napetost, osobito kroz probavu ili osjetljivost želuca. Tijekom dana bit će potrebno više vremena da se misli potpuno smire. Unatoč tome, opće stanje bit će stabilno. Večer će donijeti osjećaj rasterećenja nakon rješavanja važnog pitanja.