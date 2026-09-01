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Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 01. 09. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 01. 09. 2026.
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Ljubav: U ljubavnom životu bit će privučena veća pozornost nego inače. Jedna osoba mogla bi pokazati osjećaje mnogo otvorenije nego što se očekivalo. U stabilnim odnosima bit će probuđena strast koja je tijekom svakodnevice bila pomalo potisnuta. Ipak, iza jednog komplimenta mogla bi se skrivati namjera koja će tek kasnije postati jasna.

Posao: Vaš utjecaj u poslovnom okruženju bit će snažnije primijećen. Moguće je da će biti ponuđena prilika za preuzimanje važnije uloge ili odgovornosti. Jedno staro pitanje moglo bi konačno biti riješeno u vašu korist. Financijska situacija pokazat će znakove poboljšanja, ali potpuna slika još neće biti otkrivena.

Zdravlje: Vitalnost će biti izražena, ali bi mogla biti potrošena brže nego što se očekuje. Kratkotrajni pad energije moguć je sredinom dana. Psihički će biti prisutan snažan osjećaj motivacije i želje za promjenom. Navečer će biti potrebno više vremena kako bi se organizam potpuno umirio.

Dnevni Horoskop Lav

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