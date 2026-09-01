Dnevni horoskop, Rak, 01. 09. 2026.

Ljubav: Emocije će biti dublje nego što će se pokazivati izvana. Jedan odnos mogao bi biti stavljen pred trenutak istine, ali bez dramatičnih riječi ili velikih scena. Bit će otkriveno koliko je nekome zapravo stalo, upravo kroz sitnicu koja se neće moći odglumiti. Slobodni Rakovi mogli bi osjetiti neobičnu povezanost s osobom koju već poznaju.

Posao: Na poslovnom planu bit će potrebno zatvoriti jedno poglavlje prije nego što se potpuno otvori novo. Moguće je da će odgovornost koju su drugi izbjegavali biti prebačena upravo na vas. Rezultat će ipak donijeti više priznanja nego što se očekivalo. Financijska vijest mogla bi stići u trenutku kada će biti najmanje očekivana.

Zdravlje: Osjetljivost organizma bit će povezana s emocionalnim stanjem. Umor bi se mogao pojaviti ranije tijekom dana, ali neće dugo potrajati. Bit će primjetna potreba za kvalitetnijim snom i smanjenjem vanjskih podražaja. Predvečer će biti vraćen osjećaj unutarnje snage.