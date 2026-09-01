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Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 01. 09. 2026.

Dnevni horoskop, Blizanci, 01. 09. 2026.
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Ljubav: Neočekivana komunikacija mogla bi potpuno promijeniti emotivnu atmosferu dana. Bit će izgovorene riječi koje će imati veće značenje nego što će se u prvom trenutku činiti. U postojećim odnosima jedna sumnja mogla bi biti razriješena zanimljivim obratom. Slobodni Blizanci mogli bi ponovno čuti za osobu za koju se vjerovalo da je ostala u prošlosti.

Posao: Poslovni dan bit će ispunjen informacijama, razgovorima i brzim promjenama planova. Jedna ideja mogla bi biti prihvaćena upravo zato što će se razlikovati od svega dosad predloženog. Moguće je i da će biti otkriven detalj koji je drugima promaknuo. Financijski potez iz prethodnog razdoblja počet će pokazivati svoje stvarne posljedice.

Zdravlje: Mentalna aktivnost bit će izrazito pojačana, pa bi se um mogao teško isključivati čak i nakon završetka obveza. Povremeni nemir bit će više povezan s preopterećenošću informacijama nego s fizičkom iscrpljenošću. Tijekom dana bit će pronađen način za vraćanje koncentracije. Večer će donijeti primjetno smirenje.

Dnevni Horoskop Blizanci

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