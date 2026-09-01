Dnevni horoskop, Bik, 01. 09. 2026.

Ljubav: U ljubavnom životu bit će naglašena potreba za sigurnošću i jasnim odnosima. Jedna neizgovorena emocija mogla bi konačno biti prepoznata bez mnogo riječi. Kod zauzetih Bikova bit će obnovljen osjećaj bliskosti nakon razdoblja sitnih nesuglasica. Slobodnima bi se mogla približiti osoba čije će namjere u početku ostati pomalo tajanstvene.

Posao: Poslovna situacija bit će obilježena konkretnim rezultatima i završavanjem nečega što se dugo odgađalo. Moguće je da će biti potvrđen dogovor koji donosi veću materijalnu sigurnost. Nečiji prijedlog u početku će djelovati skromno, ali bi iza njega mogao stajati mnogo veći potencijal. Bit će jasno pokazano tko u poslovnom okruženju zaista cijeni vaš doprinos.

Zdravlje: Fizička energija bit će uglavnom stabilna, ali će tijelo tražiti sporiji ritam. Osjetljivost bi mogla biti naglašena u području vrata i ramena. Psihičko opterećenje bit će postupno smanjeno zahvaljujući osjećaju da se određene stvari napokon slažu. Navečer će biti prisutna potreba za tišinom i povlačenjem.