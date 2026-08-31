Dnevni horoskop, Škorpion, 31. 08. 2026.

Ljubav: Duboke emocije izlaze na površinu i donose važne spoznaje. Moguće je razotkrivanje osjećaja koji su dugo bili skrivani. Intenzivna povezanost ostavlja snažan trag.

Posao: Usmjerenost i odlučnost donose prednost u poslovnim situacijama. Otvaraju se prilike koje zahtijevaju hrabrost i mudrost. Financijski planovi mogu doživjeti značajne promjene.

Zdravlje: Obnavlja se unutarnja snaga nakon razdoblja većeg emocionalnog opterećenja. Povećana svijest o vlastitim granicama donosi stabilnost. Energija se postupno vraća na višu razinu.