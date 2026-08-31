FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 31. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 31. 08. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Privlačnost i osobna energija dolaze do izražaja, stvarajući snažan emotivni utjecaj. Mogući su trenuci u kojima se osjećaji pokazuju otvorenije nego prije. Posebna pažnja usmjerava se prema onome što donosi radost.

Posao: Ambicije se ponovno bude i otvara se prostor za isticanje sposobnosti. Priznanje za prethodni trud može stići kroz neočekivane okolnosti. Novi izazovi donose priliku za dokazivanje.

Zdravlje: Vitalnost raste, a osjećaj zadovoljstva pozitivno djeluje na tijelo. Energija se usmjerava prema aktivnostima koje donose obnovu. Unutarnja sigurnost postaje važan izvor snage.

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno