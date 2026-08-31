Dnevni horoskop, Ribe, 31. 08. 2026.

Ljubav: Romantična energija donosi duboke osjećaje i emotivna otkrića. Intuicija postaje snažnija, a skrivene poruke lakše se prepoznaju. Odnosi dobivaju nježniju i iskreniju atmosferu.

Posao: Mašta i kreativnost otvaraju prostor za nove ideje. Poslovne okolnosti mogu donijeti priliku za izražavanje talenata. Dugoročni planovi dobivaju jasniji oblik.

Zdravlje: Osjetljivost na okolinu pojačana je, ali donosi bolje razumijevanje vlastitih potreba. Dolazi do emocionalnog oslobađanja i obnove energije. Mirni trenuci imaju posebno blagotvoran učinak.