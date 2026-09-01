Dnevni horoskop, Škorpion, 01. 09. 2026.

Ljubav: Ljubavni odnosi bit će obilježeni intenzitetom i snažnim osjećajem da nešto važno ostaje neizgovoreno. Jedna tajna mogla bi se približiti trenutku razotkrivanja. Kod zauzetih Škorpiona bit će produbljeno povjerenje kroz neočekivano iskren razgovor. Slobodnima bi se mogla vratiti osoba prema kojoj osjećaji nikada nisu bili potpuno ugašeni.

Posao: U poslovnom okruženju bit će otkriveno više nego što su neki planirali pokazati. Informacija dobivena gotovo slučajno mogla bi postati vrlo važna za budući potez. Vaša sposobnost procjene situacije bit će posebno izražena. Financijski bi mogao biti zatvoren jedan dugotrajan problem ili obveza.

Zdravlje: Energija će dolaziti u valovima, uz razdoblja snažne aktivnosti i naglog umora. Emocionalno opterećenje moglo bi se odraziti na kvalitetu sna. Tijekom dana bit će oslobođena napetost koja se nakupljala dulje vrijeme. Nakon toga bit će osjetno više unutarnjeg mira.