Dnevni horoskop, Vaga, 01. 09. 2026.

Ljubav: Emotivna ravnoteža bit će nakratko poremećena pojavom teme iz prošlosti. Nešto što je smatrano završenim moglo bi ponovno biti spomenuto ili pokrenuto. U stabilnim odnosima nakon iskrenog razgovora bit će uspostavljena veća bliskost. Slobodne Vage mogle bi privući osobu čija će ih suprotnost posebno intrigirati.

Posao: Pred vama će se naći dvije poslovne mogućnosti koje će na prvi pogled djelovati jednako privlačno. Jedan suradnik mogao bi otkriti informaciju koja će znatno olakšati odluku. Bit će naglašena diplomatičnost, a upravo će ona spriječiti nepotreban sukob. Financijska korist bit će povezana s dogovorom koji još nije potpuno zaključen.

Zdravlje: Psihička ravnoteža bit će osjetljiva na atmosferu u neposrednoj okolini. Umor bi mogao biti izazvan tuđim zahtjevima više nego vlastitim obvezama. Tijekom poslijepodneva bit će vraćena koncentracija i osjećaj stabilnosti. Večer će proteći znatno mirnije od početka dana.