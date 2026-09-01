Dnevni horoskop, Jarac, 01. 09. 2026.

Ljubav: Emocije koje su dugo bile kontrolirane mogle bi postati vidljivije nego što se planiralo. Partnerova reakcija na jednu situaciju otkrit će nešto važno o budućnosti odnosa. Kod slobodnih Jaraca interes bi mogao biti pokazan od osobe koju se dosad promatralo isključivo prijateljski ili poslovno. Bit će teško ignorirati privlačnost koja se iznenada pojavljuje.

Posao: Rezultati dugotrajnog rada počet će dobivati konkretnije obrise. Moguće je priznanje, potvrda ili razgovor koji će pokazati da je trud bio primijećen. Jedna odgovornost mogla bi biti povećana, ali s njom bi mogao biti povećan i utjecaj. Financijska situacija bit će stabilna, uz mogućnost vijesti povezane sa starim potraživanjem.

Zdravlje: Fizičko stanje bit će dobro, ali će umor iz prethodnog razdoblja još povremeno biti prisutan. Posebno bi mogla biti naglašena osjetljivost leđa ili zglobova. Psihička stabilnost bit će vraćena nakon rješavanja poslovne nedoumice. Kraj dana donijet će osjećaj zadovoljstva i kontrole.