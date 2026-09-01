Dnevni horoskop, Strijelac, 01. 09. 2026.

Ljubav: U ljubavnom životu bit će naglašena spontanost i mogućnost neočekivanog obrata. Susret ili poruka mogli bi probuditi interes koji nije bio planiran. Zauzetim Strijelcima bit će otvorena prilika za ponovno unošenje uzbuđenja u odnos. Jedna šala ili naizgled bezazlena rečenica mogla bi otkriti mnogo više od očekivanog.

Posao: Poslovni planovi mogli bi se promijeniti u posljednjem trenutku, ali će takva promjena donijeti zanimljivu prednost. Moguće je da će biti otvorena tema suradnje s osobom ili sredinom koja je povezana s inozemstvom. Jedna ambiciozna ideja dobit će konkretniji oblik. Financijski rezultat još neće biti trenutačan, ali će prvi znakovi napretka biti vidljivi.

Zdravlje: Povećana energija bit će praćena nemirom i željom za stalnim kretanjem. Tijelo će dobro odgovarati na aktivnost, ali bi pretjerivanje moglo izazvati kratkotrajnu iscrpljenost. Raspoloženje će biti uglavnom optimistično. Predvečer će biti osjetno smanjena unutarnja napetost.