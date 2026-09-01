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Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 01. 09. 2026.

Dnevni horoskop, Strijelac, 01. 09. 2026.
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Ljubav: U ljubavnom životu bit će naglašena spontanost i mogućnost neočekivanog obrata. Susret ili poruka mogli bi probuditi interes koji nije bio planiran. Zauzetim Strijelcima bit će otvorena prilika za ponovno unošenje uzbuđenja u odnos. Jedna šala ili naizgled bezazlena rečenica mogla bi otkriti mnogo više od očekivanog.

Posao: Poslovni planovi mogli bi se promijeniti u posljednjem trenutku, ali će takva promjena donijeti zanimljivu prednost. Moguće je da će biti otvorena tema suradnje s osobom ili sredinom koja je povezana s inozemstvom. Jedna ambiciozna ideja dobit će konkretniji oblik. Financijski rezultat još neće biti trenutačan, ali će prvi znakovi napretka biti vidljivi.

Zdravlje: Povećana energija bit će praćena nemirom i željom za stalnim kretanjem. Tijelo će dobro odgovarati na aktivnost, ali bi pretjerivanje moglo izazvati kratkotrajnu iscrpljenost. Raspoloženje će biti uglavnom optimistično. Predvečer će biti osjetno smanjena unutarnja napetost.

Dnevni Horoskop Strijelac

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