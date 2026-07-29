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Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 29. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Ovan, 29. 07. 2026.
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Ljubav: Na emotivnom planu otvaraju se mogućnosti za iskrene razgovore i dublje povezivanje. Stare sumnje postupno se razgrađuju, a osjećaj bliskosti postaje snažniji. Neočekivani znak pažnje može donijeti toplinu i novu dimenziju postojećim odnosima.

Posao: Na poslovnom području primjećuje se veća odlučnost i spremnost za ostvarenje važnih ciljeva. Prilike koje su neko vrijeme bile skrivene izlaze na površinu. Uloženi trud počinje biti prepoznat, a nova suradnja može donijeti zanimljive rezultate.

Zdravlje: Energetska razina postupno raste i vraća se osjećaj unutarnje ravnoteže. Naglašena je potreba za skladom između obveza i odmora. Tijelo šalje jasne znakove o važnosti pravilnog ritma života.

Dnevni Horoskop Ovan

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