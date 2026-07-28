Dnevni horoskop, Ovan, 28. 07. 2026.

Ljubav: Bit će probuđene emocije za koje se vjerovalo da su odavno utišane. U postojećim odnosima bit će otvorena tema koja je dugo izbjegavana, ali će njezino razrješenje donijeti osjećaj bliskosti. Slobodne Ovnove mogla bi iznenaditi poruka osobe čije namjere dosad nisu bile sasvim jasne.

Posao: Na poslovnom planu bit će prepoznata odlučnost koja je posljednjih dana ostajala u sjeni. Moguće je da će biti ponuđena nova odgovornost, ali i prilika za dokazivanje pred važnim osobama. Financijska situacija bit će obilježena manjim, ali ohrabrujućim pomakom.

Zdravlje: Bit će prisutna snažna energija, no povremeno će se osjećati unutarnja napetost. Umor će se više povezivati s ubrzanim mislima nego s fizičkim naporom. Tijekom večeri bit će vraćen osjećaj ravnoteže i mirnijeg ritma.