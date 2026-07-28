Dnevni horoskop, Lav, 28. 07. 2026.

Ljubav: Bit će pojačana potreba za pažnjom, ali će istodobno biti dobiven dokaz iskrene privrženosti. U vezama će se dogoditi trenutak koji će ponovno probuditi strast i uzbuđenje. Slobodni Lavovi mogli bi privući osobu koja se neće lako impresionirati, što će cijeloj priči dati dodatnu draž.

Posao: Na poslovnom planu bit će otvorena prilika za isticanje sposobnosti i kreativnosti. Jedan nastup, razgovor ili odluka mogli bi ostaviti snažan dojam na okolinu. Financijska vijest donijet će razlog za optimizam, ali neće još otkriti cijelu sliku.

Zdravlje: Bit će prisutna dobra fizička snaga, ali će se energija trošiti brže nego inače. Srčanost i entuzijazam bit će veliki, no povremeno će se osjećati potreba za povlačenjem. Navečer će biti vraćen osjećaj lakoće i zadovoljstva.