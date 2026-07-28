Dnevni horoskop, Bik, 28. 07. 2026.

Ljubav: U ljubavnom odnosu bit će potvrđena odanost koja se dosad podrazumijevala, ali nije bila dovoljno jasno pokazana. Jedna nježna gesta mogla bi imati mnogo veće značenje nego što će se u početku činiti. Slobodnim Bikovima bit će privučena pažnja osobe koja djeluje smireno, ali iza sebe skriva zanimljivu priču.

Posao: Bit će dovršen zadatak koji je zahtijevao mnogo strpljenja i preciznosti. Pohvala ili znak priznanja mogli bi stići iz neočekivanog smjera. U financijama će biti naglašena stabilnost, premda će se pojaviti iskušenje povezano s većom kupnjom.

Zdravlje: Tijelu će biti potreban sporiji tempo i više vremena za oporavak. Osjetljivost vrata, ramena ili leđa mogla bi biti povezana s nakupljenim stresom. Pred kraj dana bit će osjetno poboljšano raspoloženje.