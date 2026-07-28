Dnevni horoskop, Blizanci, 28. 07. 2026.

Ljubav: Bit će izgovorene riječi koje će promijeniti doživljaj jednog odnosa. U vezama će biti otvoren prostor za iskreniji razgovor, nakon kojeg će mnoge sumnje izgubiti snagu. Slobodnim Blizancima mogao bi se dogoditi susret obilježen snažnom mentalnom privlačnošću.

Posao: Na poslovnom planu bit će zatražena brza reakcija i sposobnost prilagodbe. Informacija koja se u početku bude činila nevažnom pokazat će se presudnom za daljnji razvoj događaja. Jedna ideja mogla bi biti prihvaćena bolje nego što se očekivalo.

Zdravlje: Bit će pojačana mentalna aktivnost, pa će koncentracija povremeno biti raspršena. Nervozna energija mogla bi se odraziti na san ili probavu. U večernjim satima bit će pronađen način za smirivanje i vraćanje unutarnje jasnoće.