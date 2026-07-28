Dnevni horoskop, Rak, 28. 07. 2026.

Ljubav: Bit će produbljena emocionalna povezanost s osobom koja već dugo zauzima važno mjesto u srcu. U partnerskim odnosima bit će pružena podrška koja će se dugo pamtiti. Slobodnim Rakovima prošlost bi se mogla vratiti kroz neočekivani poziv ili slučajan susret.

Posao: Na poslu će biti potrebno suočavanje s obvezom koja se više neće moći odgađati. Ipak, trud će biti primijećen, a povjerenje nadređenih ili suradnika bit će dodatno učvršćeno. Financijski pomak bit će spor, ali će biti postavljen temelj za sigurnije razdoblje.

Zdravlje: Bit će naglašena osjetljivost na atmosferu i raspoloženja drugih ljudi. Moguća je prolazna iscrpljenost zbog emocionalnog opterećenja. Mirniji dio dana donijet će obnavljanje energije i osjećaj zaštićenosti.