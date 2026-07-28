Dnevni horoskop, Jarac, 28. 07. 2026.

Ljubav: U emotivnim odnosima bit će potvrđena vrijednost stabilnosti i iskrenog oslonca. Partner bi mogao pokazati razumijevanje upravo u trenutku kada ono bude najpotrebnije. Slobodnim Jarcima mogla bi se približiti osoba ozbiljnih namjera, premda će njezini osjećaji u početku biti prikriveni.

Posao: Na poslovnom planu bit će ostvaren važan pomak nakon razdoblja sporog napretka. Autoritet i odgovornost bit će dodatno naglašeni, a jedan rezultat govorit će više od bilo kakvih obećanja. Financijska sigurnost bit će postupno učvršćena.

Zdravlje: Bit će osjetljivi zglobovi, kralježnica ili mišići zbog dugotrajnog napora. Psihička izdržljivost ostat će snažna, ali će tijelo jasnije pokazivati potrebu za predahom. Večernji sati donijet će osjećaj smirenosti i kontrole.