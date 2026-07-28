Dnevni horoskop, Škorpion, 28. 07. 2026.

Ljubav: Bit će razotkrivena emocija koja je dugo bila pažljivo skrivana. U postojećim odnosima mogla bi se pojaviti snažna potreba za većom iskrenošću i potpunim povjerenjem. Slobodnim Škorpionima bit će privučena osoba čija će tajanstvenost probuditi intenzivnu znatiželju.

Posao: Na poslu će biti otkrivena informacija koja će promijeniti odnos snaga. Jedan potez bit će povučen diskretno, ali će imati dugotrajan učinak. Financijska situacija mogla bi biti obilježena neočekivanim povratom novca, isplatom ili rješavanjem starog duga.

Zdravlje: Bit će prisutna snažna izdržljivost, ali i potreba za povremenom samoćom. Emocionalna napetost mogla bi se zadržavati ispod površine, premda izvana neće biti vidljiva. Kasnije tijekom dana bit će osjetno unutarnje rasterećenje.