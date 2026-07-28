Dnevni horoskop, Vaga, 28. 07. 2026.

Ljubav: U ljubavi će biti uspostavljena ravnoteža nakon razdoblja nejasnih osjećaja. Partnerova namjera bit će jasnije pokazana, a jedna sumnja konačno će biti utišana. Slobodnim Vagama mogao bi se dogoditi susret u kojem će privlačnost biti trenutačna, ali će prava priča tek početi.

Posao: Na poslovnom planu bit će potrebno pomiriti različite interese i pronaći rješenje prihvatljivo svima. Upravo će diplomatski pristup biti prepoznat kao najveća prednost. Financijska odluka mogla bi biti odgođena dok se ne otkriju sve skrivene pojedinosti.

Zdravlje: Bit će osjetljiva unutarnja ravnoteža, osobito u stresnim situacijama. Moguća je blaga napetost u donjem dijelu leđa ili osjećaj manjka energije. Večer će donijeti smirenje i povratak emocionalne stabilnosti.