Dnevni horoskop, Strijelac, 28. 07. 2026.

Ljubav: U ljubavnom životu bit će unesena doza spontanosti i uzbuđenja. Partnerstvo bi moglo biti osvježeno neočekivanim događajem ili promjenom uobičajenih planova. Slobodnim Strijelcima mogao bi se približiti netko tko dolazi iz drukčijeg okruženja i donosi sasvim novu perspektivu.

Posao: Bit će otvorena mogućnost vezana uz putovanje, edukaciju ili suradnju s udaljenim ljudima. Jedna hrabra ideja mogla bi dobiti podršku osobe od utjecaja. Financije će biti povoljne, ali će dio novca vjerojatno biti usmjeren prema iskustvu koje se dugo priželjkuje.

Zdravlje: Bit će prisutna snažna potreba za kretanjem i promjenom prostora. Višak energije mogao bi stvoriti nestrpljenje ako se dan bude odvijao presporo. Dobro raspoloženje bit će vraćeno čim se pojavi osjećaj slobode i dinamike.