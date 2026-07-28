Dnevni horoskop, Ribe, 28. 07. 2026.

Ljubav: Bit će pojačana intuicija, pa će tuđe emocije biti prepoznate i prije nego što budu izgovorene. U vezi će biti doživljen nježan trenutak koji će vratiti povjerenje i osjećaj bliskosti. Slobodnim Ribama mogla bi se približiti osoba koja će djelovati poznato, gotovo kao da je već bila dio njihova života.

Posao: Na poslu će biti potrebna jasna granica između intuicije i činjenica. Kreativni zadatak ili zamisao mogli bi donijeti neočekivano priznanje. Financijska situacija ostat će stabilna, premda će se pojaviti trošak povezan s obitelji ili domom.

Zdravlje: Bit će naglašena osjetljivost na umor, buku i raspoloženja okoline. Tijelu će biti potrebno više odmora kako bi se obnovila potrošena energija. Pred kraj dana bit će vraćen osjećaj mira, a unutarnji nemir postupno će nestati.