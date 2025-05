Ljubav Zagledali ste se u osobu koja vas uopće ne doživljava. On ili ona nije ono što ste mislili da jest. Ostaje vam da što prije zaboravite cijelu priču.

Posao Vaša nova poslovna suradnja pokazati će se isplativom i unosnom. Sličnu transakciju uskoro ćete opet fino odigrati, ali ne s istom osobom.

Zdravlje Moguće su probavne smetnje, i to kao posljedica vašeg pretjeranog konzumiranja slatkih stvari. Nedostaje vam samokontrola.

Snovi i vizije Depresija najprije dovodi do osjećaja manje vrijednosti, zatim do svađe, od svađe vodi bijesu a preko bijesa do manije veličine. Ona se prije ili poslije naravno slama, a začaran krug počinje ispočetka.