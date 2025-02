Ljubav U očekivanju ste promjene stanja stvari, a istovremeno stojite na mjestu i ništa ne poduzimate. Problem je u vašoj velikoj neodlučnosti.

Posao U poslu, kao i u ljubavi, čekate da se stvari same od sebe riješe. Važne poteze morate samostalno odigrati. To što sami stvorite, to je sigurno vaše.

Zdravlje Imate problema s učestalim mokrenjem. Možda je riječ o prostati ili o bubrezima. Ne čekajte pogoršanje. Još danas potražite stručnu pomoć.