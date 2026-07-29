Dnevni horoskop, Bik, 29. 07. 2026.

Ljubav: U ljubavnim odnosima dolazi do smirivanja ranijih napetosti i stvaranja stabilnije atmosfere. Emocije koje su bile skrivene mogu biti pokazane na nježan način. Osjećaj sigurnosti postaje važan temelj za daljnji razvoj odnosa.

Posao: Financijske i poslovne teme dolaze u prvi plan te se otvaraju mogućnosti za napredak. Dugoročni planovi dobivaju jasnije obrise. Strpljenje i upornost počinju donositi rezultate koji su se dugo očekivali.

Zdravlje: Vitalnost se postupno obnavlja, a unutarnji mir postaje izraženiji. Povećana osjetljivost na okolinu donosi bolju povezanost sa sobom. Pozitivne promjene u životnom ritmu mogu biti snažno primijećene.