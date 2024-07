Fight of Nations - Put do pobjede, prvi MMA reality show na ovim prostorima, počinje s emitiranjem 27. srpnja na platformi Voyo. Još je 11 dana do reality showa kakav nije viđen kod nas, a u kojem ćete moći pratiti kako izgleda život osam mladih boraca izvan kaveza i dvorane, podijeljenih u dva tima - team Hrvatska i team Srbija. Treneri timova su Filip Pejić Nitro i Vaso Bakočević.

Reality show 'Fight of Nations™: Put do pobjede' od 27. srpnja gledajte na platformi Voyo.

Filip je izbornik Hrvatske u slobodnoj borbi u reality showu, kako nam je to slikovito dočarao što za njega znači i ovaj projekt, najveći u njegovoj 15-godišnjoj karijeri, odnosno kako on svoju ulogu gleda...

"Nema veće čast od biti izbornik svoje zemlje u jednom ovakvom borilačkom showu, kakav nije viđen kod nas", kazat će Filip Pejić, legendarni hrvatski MMA borac, gostujući u studiju Net.hr-a.

Vaso Bakočević vodit će team Srbije, a 9. rujna u Puli na FNC-u slijedi veliko finale - obračun Filipa i Vase u kavezu po MMA pravilima, kao i najboljeg člana teama Hrvatske protiv onog iz Srbije. Pa da vidimo čija majka crnu vunu prede...

"Čast mi je bila što sam snimao takvo što i što sam imao čast voditi svoj team Hrvatska. Znate, puno je tu emocija. Jedan dan je super, drugi se dan grizu, a treći dan bi se svi bacili s balkona. Ludo, sve u svemu. Super će to biti prikazano. Ostavit ćemo sve za Voyo platformu i 27 srpnja", rekao je Filip Pejić.

Fight of Nations, jedinstveni reality koncept, želi pokazati gledateljima detalje života MMA boraca, kroz što prolaze, što ih motivira, za koga se bore, kakvi su izazovi stavljeni ispred njih, na koji načim se bore s pritiskom i emocijama. U svakoj epizodi gledat ćemo borbu jednog borca iz teama Hrvatske i Srbije. Treneri odlučuju koji će se borci boriti u pojedinom meču. Fight of Nations ima sedam epizoda.

Filip Pejić Nitro nije nam u podcastu Net.hr-a samo pričao o FON-u, nego o čitavom životu i karijeri.

Demantirao je sve priče kako ima problema sa zdravljem, kako ne može primiti udarac, odnosno kako mu se "gase svijetla" nakon jednog udarca, te objasnio o čemu se zapravo radi. Naime, kako mu je to liječnik otkrio, nije imao dovoljno tekućine u mozgu zbog skidanja kilograma, a vremenski period je bio mali, pa je, tvrdi Nitro, ulazio u mečeve s manjkom tekućine u mozgu, zbog koje mu je pala tolerancija na udarce. Trebalo je "samo" vremena da se tekućina ponovno vrati u mozak i "podmazuje"... nekom se vrati prije, netko poslije.

"Trebalo je vremena da mi se u mozak vrati tekućina, koja čuva mozak, jer sam noć prije skinuo čak 8 kilograma. Uz to, odmorio sam se fizički. Drastično skidanje kila za borbu nije dobro. Fizički sam ja super. Ova zadnja borba me malo psihički poljuljala. Pogodilo me to. Na treningu mogu sve, a onda ti se dogodi tako nešto u borbama. I ona KSW... poluljalo me sve to. Godinu dana ništa nisam radio, osim obitelji. Odmorio sam se psihički i fizički. Mozak mi nije oštećen jer nema tu oštećenja, mozak ne može biti oštećen. Ljudi pričaju svašta. Ja u par sati, primjer navodim, skinem cca 10 kilograma, a sljedeći se dan borim. Preživio sam velike nokaute, ali to je normalno u ovom sportu".

Pričao je o odrastanju u Trnavi, o ulici koja ga je ojačala, o tučnjavama... puno se Filip kao klinac tukao, stalno uletavao za frendove. Na veće i jače od sebe. Zvali su ga mali Spartanac, a taj mali Spartanac bio je pravi magnet za probleme. Žario je i palio svojom Trnavom i Dubravom, na ulici ga nitko nije imao jedan na jedan. Zagrebačka spika i ulice odvele su ga na Dinamove utakmice i Sjever, među Bad Blue Boyse koji su njegovi veliki prijatelji i dan danas, s kojima bi vjerojatno i u 32. stao na crtu da zatreba.

"Nikad mi u životu nije bilo dosadno. Tukao sam se stalno, ali uz to što sam bio huligan, bio sam i sportaš. To me na kraju i spasilo. Uvijek sam bio sportaš. Cigarete me nisu previše nikad zanimale. Pušio sam tri-četiri mjeseca u životu. I to tamo u sedmom razredu. Nije mi to nikad nije bilo napeto", govori Filip Pejić.

Brijao je Filip po tekmama jedno vrijeme, poznavao i legendu Boysa, priznatog borilačkog trenera, neprežaljenog Mislava Vučetića Kureta. Bili su prijatelji.

"Uvijek ću biti dio Dinamovog Sjevera. To su moji dečki zauvijek. Ne mogu trenutno toliko ići po tekmama i gostovanjima, ali kad mogu, tu sam. Kureta ću uvijek voljeti, uvijek i zauvijek. Prvi susret s Kuretom je bio na mojem kvartu i tada je krenulo naše prijateljstvo. Njegova energija je bila velika. Uf, ne bi volio ići u dubinu, teško mi je kad pričam o njemu. Nikad se nije gurao u medije, a to mu je moglo pomoći u borilačku poslu. Njemu je bitnije bilo da bude čovjek i pošten."

Kako je Filip otvoren tip koji bi mogao knjigu napisati o tome što je kroz život prošao, ispričao nam je kako su on i njegova ekipa s kvarta pušili travu u odrastanju, ali nikad ništa više od toga, te kako su "počistili", kvart od narkomana kasnije. Bili su svi u treningu, nabrijani, nisu voljeli vidjeti ovisnike po kvartu, kako vise po klupicama.

"Ma pušio sam travu sto puta, svi smo pušili kao klinci, davno prije pola svog života. Više ne pušim, naravno. Mislim, trava... uzeo sam dim-dva i zezancija je bila. I onda poslije smo narkomane lomili po kvartu, sterali smo ih sve i više nisu smjeli dolaziti. To je jednostavno bio kvart, odrastanje. Ja nisam odrastao na Pantovčaku, nego u Trnavi. Dubrava je krcata toga. To je jednostavno kvartovska brija bila, a mene su sve te tučnjave, odlasci na utakmice i tribina, ma sve što sam prošao, sve me to izgradilo karakterno, da budem to što sad jesam i u kavezu i van njega".

O čemu smo sve s Nitrom razgovarali pogledajte u priloženom vide gore.

