Od subote, 27. srpnja na platformu Voyo stiže jedinstveni reality koncept, novi borilački show 'Fight of Nations™: Put do pobjede', koji će gledateljima tijekom sedam epizoda ponuditi savršenu kombinaciju vrhunskih borbi, uzbudljivih izazova, ali i emotivnih trenutaka iz privatnog života mladih boraca.

'Fight of Nations™: Put do pobjede', novi reality show poput nijednog drugog, pokazat će drugo lice boraca koje gledatelji dosad nisu imali prilike vidjeti. Kako izgleda njihov život izvan kaveza i dvorane, kakve su njihove životne priče, motivacija, snovi, emotivni odnosi s najbližima, što ih pokreće i kako reagiraju na pobjede i poraze? 'Fight of Nations™: Put do pobjede' prati put osam mladih boraca, budućih nada ovog sporta.

Dva tima, od kojih svaki ima po četiri borca, predvode i pripremaju dva slavna MMA velikana iz Hrvatske i Srbije - Filip 'Nitro' Pejić i Vaso 'Psiho' Bakočević. I dok će bolji tim osvojiti izdašnu novčanu nagradu, samo jedan najuspješniji natjecatelj iz svakog tima otići će do kraja te u međusobnom obračunu potražiti slavu na ultimativnom testu spremnosti - na FNC događanju u pulskoj Areni, 7. rujna. Pobjednik će postati FNC profesionalac i potpisati vrijedan MMA ugovor.

A osim što će dijeliti borilački kavez i istu želju za pobjedom, dijelit će i živote! Smješteni u istoj kući, novi cimeri morat će zajedničkim snagama prevladavati prepreke, surađivati u neočekivanim, ne samo sportskim izazovima. A kada se uhvate ukoštac s testovima i zadacima, skupljajući bodove za konačni trijumf, shvatit će da su udarci koje tako stoički primaju tijekom borbi i pobjede koje tamo ostvaruju možda i najlakši dio posla koji ih čeka.

Već prvog dana bit će im oduzeti mobiteli, odnosno neće moći stupiti u kontakt sa svojim najbližima, koji su mnogima od njih najveća podrška, pa će se brzo morati usredotočili na kolege i suparnike u kući, ali i na borbe i izazove koji ih čekaju.

Visoki ulozi, zavist, strast koja ih pokreće, natjecateljski duh i želja za revanšom, međuljudski odnosi u izolaciji i veliko suparništvo – sve će se to isprepletati tijekom izazova, treninga i zajedničkog suživota od 0 do 24! Mogu li oni uopće živjeti pod istim krovom nakon što su se sukobili u kavezu? Što je ih je dovelo u 'Fight of Nations™: Put do pobjede', što ih pokreće kroz život, koje su njihove priče, što će ih zbližiti i zašto su uopće pristali na izazov koji će im zauvijek promijeniti živote?

"Prije godinu dana doveli smo FNC na Voyo i već tada smo počeli ozbiljno planirati i naš prvi zajednički reality show. Ovo je kruna naše suradnje, tijekom koje kontinuirano investiramo u ekskluzivni lokalni sadržaj. Svaki live show na platformi Voyo u Sloveniji i Hrvatskoj srušio je rekorde gledanosti, a s reality formatom 'Fight of Nations™: Put do pobjede' pružit ćemo publici u Hrvatskoj nešto što još nikad nisu gledali na našem tržištu!" ističe Matej Lončarić, glavni direktor digitalnog poslovanja CME Adrije.

"Iznimno smo ponosni na 'Fight Of Nations™: Put do pobjede' u organizaciji FNC-a, prvi ovakav projekt koji će promijeniti MMA na ovim prostorima. Osim spektakularnih borbi koje će nam borci prirediti u kavezu, show će prikazati i onu drugu stranu sporta, ali i drugu, ljudsku stranu boraca koji su cijelo vrijeme bili zajedno tijekom reality showa, što će dodatno zainteresirati fanove borilačkih sportova, ali i približiti onima koji će uz ovaj show to tek postati. Vrhunski show stiže ekskluzivno na Voyo platformu, a nakon uzbuđenja koje donosi sedam epizoda, čeka nas spektakularna finalna borba showa, ali i meč koji bi mogao prelomiti u korist tima Srbije ili Hrvatske, onaj između trenera Filipa 'Nitra' Pejića i Vase 'Psiha' Bakočevića na FNC 19 priredbi u pulskoj Areni 7. rujna. Bit će to revolucija za MMA na ovim prostorima i nešto što ne želite propustiti”, izjavio je osnivač i suvlasnik FNC-a Dražen Forgač.

Kakvi sve izazovi čekaju natjecatelje, kako će se snaći pod vodstvom Nitra i Psiha, kako će izgledati njihov zajednički suživot te tko će izdržati sve prepreke i postati pobjednikom? Novi reallity show 'Fight of Nations™: Put do pobjede' na streaming platformu Voyo stiže u subotu, 27. srpnja!