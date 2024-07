Marko Ančić (22.) mladi je MMA borac koji će biti dio teama Hrvatska Filipa Pejića u novom reality showu Fight of Nations™ - Put do pobjede, koji započinje s emitiranjem 27. srpnja na platformi Voyo.

Radi se o jedinstvenom konceptu reality showa koji za temu ima slobodnu borbu, odnosno borce koji žele ostvariti svoje sportske snove.

Reality show Fight of Nations™ - Put do pobjede prati 8 mladih boraca podijeljenih u timove Hrvatska i Srbija. Svaki tim ima 4 borca, a Fight of Nations™ - Put do pobjede donosi život mladih boraca izvan dvorane, njihov put do uspjeha.

Team Hrvatska vodi trener Filip Pejić Nitro, dok team Srbija trenira Vaso Bakočević. Veliko finale emisije na rasporedu je 7. rujna u Puli na FNC 19 eventu, kad će se u najelitnijem MMA kavezu u jugoističnoj Europi po MMA pravilima obračunati spomenuti treneri jedan protiv drugog, kao i dva najbolja člana timova Hrvatske i Srbije.

Nitro nam je za Marka Ančića, kad smo se malo raspitivali o dečkima, samo kratko poručio:

"Marko je ubojica, ali ne priča puno".

Ne znamo je li nas Nitro malo zeznuo, ali Marko je itekako razgovorljiv mladić. I zanimljiv. Barem ovako na prvu. Došao je iz Splita u Zagreb kako bi uspio u slobodnoj borbi. Sad živi u Prečkom, cimer je sa Franom Lukom Đurićem, još jednim sudionikomFight of Nations™ - Put do pobjede i zajedno treniraju u ATT teamu u Španskom.

"Iskreno, na snimanju je bilo, ono... ma bilo je tu svega. Neću previše otkrivati, 27. srpnja počinje premijera na platformi Voyo, pa ćete sve vidjeti. Svega je tu bilo. Najteže od svega je bilo snimanje, ali preživio sam. Sigurno jedno lijepo iskustvo i ovo je definitivno posljednji reality show za mene u ovom životu. Možda u nekom drugom, ali u ovom ne. Gotov sam sa reality showowima. Jedinstveno iskustvo, jako dobro za budućnost, ali bilo mi je naporno snimanje kao takvo", rekao je za Net.hr Marko Ančić, kojem Mario Ančić, bivši hrvatski tenisač, ništa u rodu nije...

'Bilo je to dobro iskustvo kojeg ne bi više ponovio'

"Stalno me to ljudi pitaju, ali nismo rod", kazat će Marko Ančić i početi pričati svoju priču.

"Više mi je aspekata u reality showu bilo naporno. Od snimanja pa do skidanja kilograma. Trudio sam se čitavo vrijeme ostati u formi. Trenirao sam čak i kad bi dobili slobodno. Bilo je baš izazovno. Prvo sam se morao naviknuti živiti bez mobitela. Drugo, morao sam paziti što ću govoriti i donekle biti normalan, jer se čitavo vrijeme snima, skoro cijeli dan. Na pauzama bi trenirao, bio sam konstantno gladan i skidao kilograme. Ne bih to više ponovio, ali jako dobro iskustvo. Kako bilo, za ovaj život mi je dosta reality showa", nasmijao se Marko Ančić koji je prezadovoljan svojom prezentacijom u Fight of Nations™ - Put do pobjede.

'Bio sam svoj, ali sam se suzdržavao od nekih situacija'

"Moglo je bolje, ali znate kako je to, uvijek u sportu može bolje svakom, ako me razumijete. Prezadovoljan sam kako sam sve to podnio, odradio. Da se razumijemo, bio sam svoj, onakav kakav jesam. Nisam ništa glumio, ali pazio sam u momentima kad mi dođe da nekog ne 'zakoljem', da to ne napravim. Jer, bilo je tu i općenito u sportu ima jako puno emocija, a nervoza je sastavni dio kod, primjerice, skidanja kilograma ili kad si gladan. Vidjet ćete, bilo je tu situacija kad sam bio blizu da zadavim neke ljude. Suzdržao sam se svega, moraš je*iga. Sve u svemu, bio sam svoj, onakav kakav jesam."

S Franom Lukom živi i trenira u ATT-u, povezan je tako ionako, a s ostalom dvojicom, Erikom i Petrom, povezao se iako ih je prvi put vidio, tvrdi nam Marko, sad na snimanju. Povezali su se na način da mogu funkcionirati kao tim i možda u budućnosti trenirati skupa.

"Nije to sad na razini nekoj za druženje, ali smo se povezali kao tim", objašnjava Marko Ančić kojem je cilj profi slobodna borba. U tome sebe vidi, u tome se želi graditi, doći do većih organizacija. Za sad sam zadovoljan kako mi karijera ide, što se tiče uspjeha, ozljeda. Zadovoljan sam, ali mislim da to mora ići puno bolje, sad kako je došao taj reality show. Zadovoljan sam i nisam, jer nisam dobio još ono što želim, a to što želim mogu dobiti tek kroz nekih 10 do 15 godina. Realno, od 6. godine sam u sportu. Borim se, nikad nisam stao. Skroz sam naviknuo na ovakav tempo i time ću se baviti do 30 i neke godine, vidjet ćemo što će budućnost i sportska sudbina donijeti."

Judo, hrvanje, grappling, džija, combat sambo...

Marko Ančić prvo je trenirao judo. Radio ga je deset godina, a nakon toga je prešao na hrvanje i džiju. To je radio isto jedno 6-7 godina i onda tek prešao na slobodnu borbu.

"Imam milijun borbi i u judu i u hrvanju, grapplingu, džiji, combat sambu. U svemu imam borbi, a u MMA-u 15 mečeva. Vrijeme je da sa amaterske razine prijeđem na level više, na profi razinu."

S Franom trenira svakog dana, ali ne samo u dvorani ATT teama, nego i po stanu, kauču, podu... tu i tamo, onako prijateljski, klupski, sportski, malo se pohvataju, pohrvaju...

Spavao više od mjesec dana u dvorani pod dolasku u Zagreb

"Uz to što treniramo barem dva puta dnevno, a ovako cimerski se i pohrvamo, tu i tamo", govori Marko Ančić koji je prije godinu i sedam mjeseci preselio iz Grada pod Marjanom u onaj podno Sljemena. U Zagrebu je Marko vidio veći potencijal za napredovanje u karijeri.

"To vam je izgledalo tako da sam ja samo nakon Europskog prvenstva u grapplingu rekao idem u Zagreb na mjesec dana, probati MMA trenirati i onda ću se vratiti u Split. Došao sam u Zagreb. U to vrijeme nisam imao nešto niti novca, a sve sam to ispričao u reality showu Fight of Nations™ - Put do pobjede. Došao sam u Zagreb, spavao u dvorani, sanjao sportske snove. Znam što želim i to me vodi. Nema prepreka koju ne mogu prijeći. Mjesec i nešto sam spavao u dvorani, ali u glavi mi je bilo samo da probam, da ne odustanem, u glavi mi je bilo da priliku moram iskoristiti. Forgač mi je ponudio jednu borbu, tj turnir, kojeg sam odradio."

'Forgy mi je dao stan, hranu, ma sve'

Rekao je nakon toga da se vraća u Split i da se možda jednom vrati u Zagreb. Živjeti u dvorani bilo mu je teško. Jedva je i to preživio, ali je preživio, pronašao snagu u sebi. Dražen Forgač Forgy mu je taka pružio ruku spasa i nade...

"Rekao mi je da ako bi htio ostati u Zagrebu i trenirati u ATT-u, da će mi dati stan. Dao mi je stan, hranu, dao mi je sve, a nakon toga je došao i Fran. Sad zajedno kročimo kroz ovaj sport."

I za kraj razgovora, Marko Ančić nam je opisao kako mu je bilo predstavljati Hrvatsku u Fight of Nations™ - Put do pobjede. I tu je bio zanimljiv, svoj, drugačije malo gleda na pojam predstavljanja svoje zemlje. Da se razumijemo, Marku Ančiću je bila čast predstavljati Hrvatsku u slobodnoj borbi u Fight of Nations™ - Put do pobjede, ali kod njega je priča malo dublja i drugačija...

"Iskreno, lijep je osjećaj predstavljati svoju zemlju u sportu koji, realno, nije sport. Domovinu boli k***c i za nas i za slobodnu borbu, za borilački sport, za nas borce koji pokušavamo uspjeti u njemu. Realno, ovo i nije sport, ali je dobar osjećaj predstavljati domovinu u nečem što oni ni sami nisu priznali kao sport. Ma niti ne trebaju, jer ovako je skroz dobro kad nije sport kao sport. Dobar je osjećaj, ali nije mi toliko sad bitno da je hrvatski grb sad na dresu, majici, na meni. Ne bih htio da ispadne da ne poštujem hrvatski grb i zemlju, ali mene kao borca pokreću neke druge stvari više nego pojam predstavljanja svje zemlje, iako je to čast", zaključio je Marko Ančić.

