Fight of Nations™: Put do pobjede novi je, nikad viđen reality show na ovim prostorima, a prvu epizodu imate priliku vidjeti 27. srpnja na platformi Voyo.

Tijekom sedam, akcijom ispunjenih epizoda, pratit ćete savršenu kombinaciju vrhunskih borbi, uzbudljivih izazova, ali i emotivnih trenutaka iz privatnog života mladih boraca. Dva tima, od kojih svaki ima po četiri borca, predvode i pripremaju dva MMA velikana iz Hrvatske i Srbije - Filip Nitro Pejić i Vaso Psiho Bakočević.

Novi show najavio nam je prvi čovjek FNC-a Dražen Forgač.

"FON ili punim nazivom Fight of Nations™ je reality show. Publici donosi priču, borbe, druženje i suživot osam mladih talentiranih boraca iz regije koji predstavljaju timove Hrvatske i Srbije. Trener hrvatskog tima je Filip Pejić, a trener srpskog tima je Vaso Bakočević."

Otkrio je Forgač što očekivati u showu.

"Show se sastoji da oni žive zajedno u vili gdje se stvaraju između njih neke interakcije, odnosi itd. Osim toga, treniraju zajedno u dvorani, ponekad zajedno, ponekad odvojeno, ovisno kako njihovi treneri odrede. Borbe se odvijaju na principu četvrtfinala i polufinala, a finale samog showa bit će 7. rujna u pulskoj Areni."

"Osim toga, oni imaju i izazove između tih borbi i treninga, izazove poput kuhanja, veslanja itd., vidjet ćete sve u epizodama. Vjerujem da će publika uživati. Borcima i trenerima je dosta bilo stresno, Zadavao im je i neke probleme, pogotovo kad moraš skidati kile, a imaš neki izazov dodatni ili te čeka borba, a ti moraš sam ići na satove pjevanja. Mislim da je to dosta specifično, to je nešto s čime se borci u normalnim okolnostima ne bi susreli. A druga dimenzija je to što oni zajedno žive, zajedno spremaju hranu, jedu doručak, a nakon toga moraju ići na borbu. To je nešto što nije toliko prisutno u normalnim okolnostima kada je borba."

Naziv Fight of Nations™?

"Ideja je da se bore reprezentacija država u regiji. Prve su nam Hrvatska i Srbija iz razloga što su upravo njihovi treneri Filip Pejić i Vaso Bakočević već dugo u nekim dogovorima oko borbe. Među njih postoji, ne bih rekao netrpeljivost, nego određena napetost. Pejić je prozvao još davno Vasu. I nakon toga je to sve krenulo. Vaso mu nije ostao dužan. Znamo svi da ga često proziva i da mu šalje razne neugodne poruke preko društvenih mreža. Ta borba između njim bit će ultra popularna i praćena te mislim da je to prava prilika da se na hypeu te borbe ispromovira taj reality show još puno više nego što bi to bilo inače i da ti mladi borci dobiju puno veću pažnju nego što bi dobili. Sve se posložilo u tom smjeru i mislim da smo odabrali prave ekipe da nastupe u showu."

Što je još Forgač rekao pogledajte u videu:

Fight of Nations™: Put do pobjede

U uzbudljivom putovanju u svijet MMA-a, dva tima po četiri mlada borca iz Hrvatske i Srbije žive zajedno pod istim krovom.

Predvodit će ih i pripremati dva slavna MMA borca Filip Nitro Pejić i Vaso Psiho Bakočević. Pobjednički tim dobit će nagradu od 10.000 eura, a najbolji borac će zaraditi ugovor s FNC-om.

Svakodnevni život boraca pun je treninga, grupnih izazova, međusobnih sukoba, a u svakoj epizodi dogodi se po jedan žestoki meč između jednog hrvatskog i jednog srpskog borca.

Reality show 'Fight of Nations™: Put do pobjede' od 27. srpnja gledajte na platformi Voyo.