Fight of Nations™ - Put do pobjede, prvi MMA reality show na ovim prostorima, počinje s emitiranjem 27. srpnja na platformi Voyo. Još je 10 dana do reality showa kakav nije viđen kod nas, a u kojem ćete moći pratiti kako izgleda život osam mladih boraca izvan kaveza i dvorane, podijeljenih u dva tima - Hrvatska i Srbija. Treneri timova su Filip Pejić Nitro i Vaso Bakočević.

Foto: RTL Psiho

Reality show 'Fight of Nations™: Put do pobjede' od 27. srpnja gledajte na platformi Voyo

Javio nam se Vaso kako bi podijelo dojmove sa snimanja koje je završeno. Veliko finale Fight of Nations™ - Put do pobjede na rasporedu je 7. rujna u Puli. Tada će se u kavezu po MMA pravilima, pod okriljem FNC-a, sučeliti treneri, kao i dva najbolja pojedinca iz teamova Hrvatske i Srbije. Po četiri mlada borca nalaze se u svakom timu, a FON™ će imati sedam epizoda.

Vaso i Filip skompali su se u kući za vrijeme snimanja, ali porokat će se opasno u kavezu, jer takav dogovor imaju. A oni kad imaju dogovor, onda se toga drže. Ili se bar pokušavaju držati. Pejić nam je, prilikom gostovanja jučer u studiju Net.hr-a u našem podcastu, rekao kako je Vaso dobar dečko, legenda i kako će mu žao ga biti istući, ali mora.

Prije toga, poručio mu je da, kad se čujemo s njim, jer je Vaso na odmoru u Crnoj Gori uz treninge, da ga pozdravimo i kažemo mu da trenira jako, jer će ga pomoliti. Bakočević se na to nasmijao, onako, od srca...

"Hahaha... pozdravite i vi njega puno. Pobit ćemo se dragi Filipe, računaj na to, ali onako, muški", dodao je Vaso, trener tima Srbije...

"Trenutno sam u Crnoj Gori. Spavao sam do 13.00 i sad idem na plažu, pa na trening i tako malo, laganini uz trening", dodao je.

Tako Vaso svako ljeto. Inače, dva je dana bio u Banja Luci, pratio je tamo FNC 18 event.

"Bilo super. S Vranješom sam bio na druženju, vozili se malo Vrbas rijekom, malo se za*ebavali na raftingu. Nakon toga smo otišli na event i uživali u mečevima. Šokirao sam se koliko se ljudi u Banja Luci razumiju i prate mješovite borilačke sportove, koliko me znaju. Ne znam ni sam s koliko sam se ljudi slikao. Banja Luka je borilački grad, boksački. Kažu Banjalučani da se sljedeće godine, ako ponovno FNC bude gostovao u gradu, da se moram boriti. Rekao sam nikakav problem".

Foto: RTL Vaso Bakočević

Vaso planira protiv Pejića odraditi posljednji meč u slobodnoj borbi i orijentirat se samo na bare knuckle. Boks bez rukavica njegova je inspiracija. Samo da se rokati onako čisto, bez grapplinga, zahvata, valjanja po tlu...

"Ako mene pitate, borba s Pejićem je moja posljednja u karijeri što se tiče slobodne borbe, ali nikad ne znaš samnom. Plan mi je samo bare knuckle, ali poznat sam kao lik kojeg može prebaciti, pa odradim karate combat ako treba."

Mirne, hladne glave Vaso govori kako je bare knuckle njegovo usmjerenje u karijeri...

"Tako je. Ja sam Vaso Bakočević, bare knuckle borac koji će 7. rujna prebiti Pejića u Puli po MMA pravilima. Bivši MMA borac koji se želi opasno porokati s Fićom pred očima čitave regije", naglašava crnogorski borac s beogradskom adresom.

Vaso je stalno motiviran za nove izazove...

"Uvijek sam bio problematičan, agresivan, tukao sam se i sve sam to pretočio u sport. Kad sam bio mlad, igrom slučaja sam završio u zatvoru. Tad sam imao 18, danas 35. Vjerujte mi, hladan sam i lagan po tom pitanju. Više se i ne sjećam, a meni vam je u borbi, mentalitetu, samo borba, natjecanje, pozitiva maksimalna. Sport me izvukao da ne odem u krivom smjeru, jer je bilo ili grob ili zatvor, trećeg nema. Zna se put kojim ne želim da itko korača. Svi završe tako, svi smo, čitava je regija, Balkan, svi su gledali Vidimo se na čitulji. Sport je izlaz za sve, spas je bio za mene u trenucima kad sam se mlatio na najjače", govori nam Vaso Bakočević.

Otkrio nam je detalj iz kuće Fight of Nations™ - Put do pobjede . Put prema pobjedi nije lagan.

"Put prema pobjedi uvijek je popločen trnjem. Taj put nije za svakog. Ja sam ga u životu izabrao. Pokušao sam sve što znam pretočiti na ta 4 mladića koja sanjaju svoje borilačke snove. Znate kako vam je to kod mene, odmah sam im prvi dan kad smo se upoznali kazao - niti sam trener, niti sam psihijatar, psiholog, ali imam najviše iskustva od svih i ako to ne budu iskoristili, to je samo loše za njih, ne za mene. Ja sam svoje sportske snove ostvario, a oni svoje žele ostvariti. Na njima je sve. Mene ne uzbuđuju neke stvari. Koliko se bore za svoju državu, tim, tako se bore i za sebe. Oni su mladi, neskusni, bili su zajedno, živjeli u kući, pa je tu u kući dolazilo do normalnih malih trzavica među njima, ali to je normalno kod puno emocija i mladosti", izjavio je nadahnuto Vaso Bakočević.

Balkan borilački raste. FNC kao promocija isto.

"Ljudi kad me zaustavljaju na ulici pitaju me kad ću se boriti u FNC-u, a ne negdje drugdje. To mi se sviđa. Ne pitaju me za UFC nego za FNC. To je pobjeda. Fight of Nations odlično je koncepiran, jedinstveno rekao bi. Prije par godina sam još s Forgyjem razgovarao o tome. Oduševljen sam kako je ispalo, bilo je super. Petnaest dana smo snimali sve. Voyo platforma 27. srpnja, 7. rujna Pula, Voyo je u fokusu", završio je Vaso Bakočević.

