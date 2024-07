Fran Luka Đurić jedan je od najtalentiranijih mladih MMA boraca u Hrvatskoj. Ima 19 godina i on poput svojih vršnjaka koji se bave ovim sportom, sanjaju sportske snove.

Gazi sve pred sobom

Za njega govore kako živi spartanskim životom i gazi sve pred sobom do uspjeha. Prošle je godine zagrebačku Trnavu zamijenio Prečkom gdje je preko tjedna. Trnava je, inače, kvart njegovog trenera u timu Hrvatska - Filipa Pejića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Reality show 'Fight of Nations™: Put do pobjede' od 27. srpnja gledajte na platformi Voyo

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Fran je super dečko. Lud je onako pozitivno i zanimljiv je", rekao nam je Pejić o svom borcu Franu Luki Đuriću. Fran nam je, pak, o Nitru kazao:

'Pejić je veliki borac, ima ogromno iskustvo'

"Veliki borac, ima ogromno iskustvo. Pejića sam gledao i doživljavao u reality showu kao iskusnog borca, trenera. On je prošao puno toga, pa sam slušao sve što mi je govorio. Izvukao je sigurno najbolje iz mene, moj maksimum".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Fran Luka Đurić mlada je zvijezda Fight of Nations™- Put do pobjede, jedinstvenog reality showa koji počinje 27. srpnja s emitiranjem na platformi Voyo. Po prvi put ikad na ovim prostorima gledatelji i svi ljubitelji slobodne borbe moći će uživati u MMA reality showu koji će imati sedam epizoda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Veliko finale u Puli 7. rujna

Veliko finale dogodit će se u Puli 7. rujna na FNC-ovoj priredbi, kad će u kavez po MMA pravilima ući treneri timova Hrvatske i Srbije - Filip Pejić Nitro i Vaso Bakočević, kao i najbolji pojedinac iz svakog tima jedan protiv drugog. Momčadi imaju po 4 borca. Snimanje FON-a trajalo je, kako su nam to Nitro i Vaso otkrili, 15 dana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Teže mi je bilo snimanje nego ikakvi zahtjevi u kavezu, u mečevima i na treninzima. U kući mi je bilo super, jedinstveno iskustvo. Emocija kod mene nije bilo previše, a to snimanje mi je bilo najzahtjevnije od svega", kazat će Fran Luka Đurić, koji je nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja napravio pravi zaokret u svojoj karijeri, te suvereno kroči prema velikim stvarima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oduševio na FNC 13 prošle godine

To je pokazao i na FNC 13 priredbi u Beogradu prošle godine, gdje je uletio u borbu na "short notice" samo nekoliko dana prije, imao vrlo izazovnog protivnika ispred sebe u obliku Boris Stanića i odnio pobjedu prekidom u trećoj rundi.

"Oduvijek sam se htio baviti sa slobodnom borbom i uvijek prihvaćam ponude za mečeve. Jednostavno sam takav", govori Fran Luka Đurić, kojem je trener grapplinga sad Stipe Todorić. Prije je bio kod Bana u timu, sad je u ATT-u u Španskom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zanimljiva priča se veže za Frana Luka Đurića, koja opisuje koliko se želi boriti. Naime, nakon njegove borbe protiv Stanića u Beogradu, Fran Luka je morao šivati arkadu, te se očekivalo da će uzeti nešto vremena za odmor i rekuperaciju. Tjedan dana kasnije otišao na državno prvenstvo u "grapplingu" koje je na kraju i osvojio. Kako sam kaže, dominacijom.

Odustajanje nije opcija

"Meni odustajanje nikad nije bila opcija, niti sam ikad volio ići nekom manjom linijom otpora. Mlad sam borac koji želi napraviti karijeru i zato se trebam boriti čim više. Može se za mene reći kako sam jedan sasvim običan dječak sa sportskim snovima. Zaljubio sam se u ovaj sport sa nekih 14-15 godina i ne mislim odustati."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Striking je njegov forte

Striking je segment koji mu ide, tvrdi Fran Luka Đurić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Htio sam se u Fight of Nations™- Put do pobjede pokazati u najboljem svjetlu, jer je to bila meni prilika. Vjerujem da ću se u reality showu pokazati i drugima, gledateljima i svim ljubiteljima MMA u dobro svjetlu, da ću biti svima dobar. S nekim stvarima sam zadovoljan, s nekim nisam. S prvom borbom nisam baš zadovoljan, s drugom jesam. Vidjet ćete sve na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Nitro dao gas u studiju Net.hr-a. Otkrio nam je i pričao o svemu, po prvi put otkrio neke stvari iz svog života.