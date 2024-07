Odbrojavamo još malo do reality showa 'Fight of Nations™: Put do pobjede', showa kakav još nije viđen na ovim prostorima.

Riječ je o novom borilačkom showu u kojem ćete pratiti kako izgleda život osam mladih boraca izvan kaveza i dvorane, i sve to na platformi Voyo od 27. srpnja.

Koncept FON ™ -a

FON ™ želi pokazati gledateljima detalje života MMA boraca. Kroz što prolaze, za koga se bore, što ih motivira. Cilj je pokazati emotivne osobne priče s njihov voljenima, kao i teške trenutke nakon izgubljenih borbi.

Ovaj reality show prati osam mladih boraca koji se vide kao buduće MMA zvijezde. Oni će biti podijeljeni u dva tima, hrvatski i srpski, a predvodit će ih i pripremati dva slavna MMA borca Filip Nitro Pejić i Vaso Psiho Bakočević. Pobjednički tim dobit će nagradu od 10.000 eura, a najbolji borac će zaraditi ugovor s FNC-om.

Individualni izazovi

U svakoj epizodi gledat ćemo borbu jednog borca iz tima Hrvatska i jednog iz time Srbija. Voditelji timova odlučuju koji će se borci boriti u pojedinom meču.

Dva natjecatelja koji se pokažu najboljima kroz sedam epizoda borit će se u pulskoj Areni 7. rujna za 10.000 eura i profesionalni ugovor s FNC-om.

Timski izazovi

Osim pojedinačnih borbi, timovi se natječu u grupnim izazovima, koji su zabavni dio showa, jer to nisu situacije u kojima se borci inače nalaze. Tako će na primjer, veslati s braćom Sinković ili stvarati pjesme uz poznate glazbenike, kako bi donijeli dodatne bodove svom timu.

Team Hrvatska

Trener tima Hrvatska je Filip Nitro Pejić, a u njemu će biti još Erik Pletikos iz Pule, Marko Ančić iz Splita te Fran Luka Đurić i Petar Mujkanović iz Zagreba

Team Srbija

Trener tima Srbija je Vaso Psihopata Bakočević, a uz njega u timu su još Stevan Đurđević i Boris Stanić iz Beograda, Vojo Katanović iz Novog Sada te Uroš Mitić iz Beča.

Na Voyo stiže 27. srpnja

Novi reallity show 'Fight of Nations™: Put do pobjede' na streaming platformu Voyo stiže u subotu, 27. srpnja!