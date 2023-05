Zagrebe i Hrvatska, spremite se za MMA spektakl. Fight Nation Championship dolazi u hrvatsku metropolu u nikad jačem obliku, s nikad jačim imenima i fight cardom. Jedanaesta priredba Fight Nation Championshipa "Fight for legacy" u Arenu stiže u nedjelju 28. svibnja, a ususret tome razgovarali smo s poznatim hrvatskim MMA borcem, borilačkim uglednikom Filipom Pejićem (30 godina).

'Jedva čekam da počne event'

"Jedva čekam da počne event, ne samo ja nego i svi ostali hrvatski borci koji će nastupiti. Spreman sam kao nikad i u životnoj formi", kazat će Filip Pejić.

Popularni Nitro jedva čeka zakoračiti u kavez pred svojim navijačima. Prema fight-cardu, Filip Pejić u kavez ulazi u trećoj borbi protiv jakog i renomiranog borca s iskustvom u UFC-u (skor u elitnoj organizaciji 4-4-1) Rony Jasonom. Punim imenom Rony Mariano Bezerra ima 39 godina i prema Tapologyju skor 15-10-0. Trenutno je u perolakoj diviziji u negativnom nizu od 2 poraza, ali protiv našeg borca traži povratak na pobjedničke staze.

Rony Jason je opak

Rony Jason je u 53% svojih pobjeda došao gušenjem, u njih 40% nokautom, a u 7% mečeva je slavio sudačkom odlukom. U dva meča je bio nokautiran, u jednom ugušen, a u njih 7 izgubio je putem bodovnih kartica.

Filip Pejić, s druge strane, u prekolakoj diviziji isto prema Tapologyju ima profesionalni skor 16-7-2. Borac koji dolazi iz poznatog American Top Teama iz Zagreba trenutno ima jednu pobjedu u posljednjem meču, a u 69% mečeva u kojima je slavio nokautirao je svoje suparnike, tj do pobjeda je došao prekidom. U tri meča je pobijedio gušenjem što mu iznosi 19% pobjeda u tom segmentu, a u samo dva meča je slavio putem bodovnim karticama - 13%. Nitro je u 4 borbe izgubio prekidom (56%), gušenjem dva puta (28%), dok je jedan poraz doživio sudačkom odlukom.

Znači, dva vrhunska borca ukrstit će svoje otvorene MMA rukavice i tražiti svoje naslijeđe na FNC-u 11. Inače, mečevi su dogovoreni na tri tunde po pet minuta.

"Kaže Dražen Forgy Forgač koji me vodio kroz kamp da ovakav nikad nisam bio u svojoj karijeri, ovoliko dobro spreman, da me nikad ovako spremnog nije vidio. I on se potrudio jako da budem u ovako dobrom stanju i fizičke i psihičke. Znači, dolazim u Arenu spreman na 1000%, a ne na 100%", govori nam Filip Pejić i nastavlja:

'Bit će to ludilo'

"Što se tiče javnosti i eventa ovo će biti ludilo, najjači FCN event ikad. Jedva čekam, ali ono, ne mogu dočekati bolje rečeno da uđem u kavez. Znači, trenutno skidam kilograme, ali ovoliko sretan nisam bio niti kad sam se borio na UFC-u, doslovno. Zadnji tjedan je prije borbe, nabrijan sam, smijem se. imam enormnu sreću i želju i sve to me održava, vodi do borbe. Fight week je uvijek nešto posebno, to je onaj trenutak kad se otvaraju vrata nečeg posebnog. Rekao bih iščekivanje na entu. Top topova, bit će ludnica."

Nitro nam je otkrio da je ovog puta u pripremi drugačije radio, a razlika je ta da je po prvi put čitav kamp odradio s Draženom Forgyjem.

"On me vodio kroz čitav kamp i bio uz mene, bdio bolje da kažem. Znači, dva mjeseca sam radio s njim. Svako jutro prije svih smo se nalazili, trenirali, trenirali i zajedno, pa još navečer trenirali, tako da se stvarno super osjećam. Ima Forgy taj kliker za borbu. Trebao je netko da me posloži skroz. Prvi put smo odradili čitav kamp zajedno, skroz od početka do krja, taktiku smo složili od početka do kraja. Na zadnjim sparinzima probali smo taktiku od početka do kraja bez grešaka. Ispravio mi je puno pogrešaka koje sam radio, na koje mi je stalno ukazivao, o kojima mi je stalno govorio... Nikad na njima toliko inteznzivno nisno radili. Jesmo pričali, ali nismo prakticirali. No, ovog puta smo i pričali i prakticirali, radili, puno smo segmenata obuhvatili. I da, spreman sam za razbijanje glave. Kažem, ovako nisam nikad bio spreman za razbijanje glava."

'Glava mi je ovog puta top topova'

Filip Pejić nam navodi kako je njegova glava "top topova" posložena - "Skroz i po redu. Doduše, nikad se ne zna, ali vjerujem u pobjedu ovog puta 1000%. Rony Jason je jako MMA ime, borac s UFC iskustvom. Čitav borilački svijet ga dobro zna. U elitnoj organizaciji je odradio desetak mečeva s brutalnim protivnicima. S njima je bio li-la. Uz to, nokautirao je i brutalna imena. Sve znamo o njemu. Proučili smo dobro njegov stil, našli smo mu rupe. Kako će napadati, na koji način i u kojim segmentima, trenucima. Odličan je parteraš i u stand upu je dobar borac", objašnjava nam Nitro.

Znači, sve koji će u nedjelju pohoditi Arenu Zagreb očekuju velike borbe i dobru zabavu. Ne samo njih nego i one koji će putem RTL-ovog PLAY Premiuma pratiti udaračke obračune i ljepotu slobodne borbe u kompletu...

"Bit će vhunska zabava i jaki mečevi. Svi koji budu gledali event siguran sam da će uživati. Pogotovo na moj ulaz. Pa, barem sam ja čovjek koji to živi, ja uživam u tome što radim. To i publika osjeti, a vjerujem da će i uživati s drugim borcima i naša ostala vhunska MMA imena, najbolja. Nema boljih trenutno. Moja borba je samo moja, moj stil je samo moj - dobar sam u svemu, ali uvijek nekako prakticiram stojku. Makar mi sad treneri hrvanja i jiu jitsua govore zašto te segmente partera ne guram više u svom borilačkom portfejlu - 'Vidiš kakav si u parteru, kakav si u hrvanju'. A ja se jednostavno volim tući na šake i noge u stojci (smijeh). Da, volim dobru stand-up borbu, dobru staru stand - up borbu. Ono kako se kaže, do kraja na šake idemo i to je to. Pa pao na g*zicu ja, pao moj suparnik. Volim šaketanje pa što bude na bude, da vidimo kome majka crnu vunu prede. Baš uživam u tome."

'Kure je legenda, jako sam uzbuđen zbog dolaska Boysa'

Pejić nam je u razgovoru pričao i o Mislavu Vučetiću Kuretu, poznatom borilačkom treneru i navijaču Dinama koji poziva svoje prijatelje i radi proteklih dana na tome da Bad Blue Boysi i svi ostali koji vole borilački sport dođu u Arenu podržati Filipa - "On je naš dečko, idemo ga bodriti" - govori Kure uzbuđeno, šalje poruke svima pričajući o ovom eventu i Nitru.

"Kure je kralj. Baš sam Forgyju maloprije poslao, dečki mi se javljaju s tribine da su dobili jedan čitav sektor, to im je Forgy omogućio, srce mi je zbog toga kao kuća, ma što kao kuća - kao Sljeme veliko. Govorim si jaooo, moram se smiriti, Filipe smiri se. Ne možeš, srce je jače od svega, emocija je jaka stvar, za*ebana isto tako. Sretan sam što dolaze i Boysi, što dolaze ti ljudi koje volim, koje cijenim... Kad Bad Blue Boysi dolaze bodriti mene, a s njima sam i ja prije bodrio svoj Dinamo, jako sam sretan i uzbuđen. Bit će stvarno puno publike, ali poseban pečat će ostaviti, siguran sam, dolazak Boysa. Mislav Vučetić Kure, kad govorimo o Boysima i njemu, on je legenda grupe BBB i općenito Dinamovih navijača, vođa navijača. Znamo se s tribine i ovako iz nekih stvari, preko nekih prijatelja i naravno kroz borilački sport u kojem je on dugo. Pozdrav Kuretu. legendi Dinamovih navijača, veliki pozdrav svima koji će u nedjelju pohoditi Arenu biti uz sve nas borce koji ćemo nastupiti. Jao, što će to biti, jao", završio je Filip Pejić Nitro.

