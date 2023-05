Ljubitelji borilačkih sportova, čujte i počujte - Upamtite datum 28. svibnja jer stiže novi spektakl u režiji Fight Nation Championshipa. I to ne bilo kakav! Nakon deset velikih priredbi i prvog odlaska priredbe izvan granica Republike Hrvatske, ona jedanaesta vraća se u glavni grad Lijepe naše i to u - Arenu Zagreb! A to će biti pravi udarački šou, još neviđen u Hrvatskoj...

FNC donosi uvijek nešto novo

Od početaka u staroj dvorani zagrebačkog American Top Teama preko Šibenika, Osijeka, Zaboka, Karlovca, Pule, Siska, Ljubuškog (BiH) i Medulina svaki put Fight Nation Championship na scenu je donio nešto novo, te sve više uzbuđenje i promociju podizao na višu razinu, a tako će biti i ovaj put. Nakon čudesne priredbe u kolosalnoj Areni u Puli, slijedi nam još jedna nezaboravna priredba.

Prekrasno zdanje najveće hrvatske dvorane popratit će dosad neviđena produkcija, ali i dolazak ponajvećih regionalnih zvijezda poput Ivana Erslana (31, 12-2-1), Satoshija Ishiija (36, 25-12-1), Marka 'Skull Crushera' Bojkovića (21, 3-0), Filipa 'Nitra' Pejića (30, 16-7-2), legende regionalnog MMA-a Ivice 'Terrora' Truščeka (35, 42-37) i mnogih drugih.

U kavezu će s njima biti jaki svjetski borci, ali i oni iz regije tako da je dosad najveća doza uzbuđenja zagarantirana.

Uskoro i fight card

Uskoro će Fight Nation Championship objaviti i fight card koji će vas čekati krajem svibnja, a uskoro u prodaju kreću i ulaznice - čeka vas velika doza MMA uzbuđenja pa požurite po svoj primjerak!

U nedjelju 28. svibnja od 20 sati ekskluzivno na PLAY Premiumu gledajte najveći FNC-ov event do sada koji će se održati Areni Zagreb! Ivan Erslan, Satoshi Ishii, Filip 'Nitro' Pejić, Ivica 'The Terror' Trušček i Marko 'Skull Crusher' Bojković samo su dio onoga što Vas očekuje!