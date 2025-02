Forgač najavio kako će izgledati FNC Knock-out, a komentirao je i Vasinu odluku: 'Osjećao bih se...'

Dražen Forgač, poznat u borilačkoj zajednici kao ključna figura FNC-a (Fight Nation Championship), u intervjuu za Net.hr najavio je planove za budućnost borilačkog sporta i razvoja FNC-a. Evo što je rekao nakon netom završenog i spektakularnog FNC-a u Zadru, a komentirao je i Vasinu najavu odlaska iz svijet slobodne borbe i boksa bez rukavica...

"Još nisam umoran. Adrenalin me drži. Ovaj kraj je bio spektakularan, iako nismo uspjeli izbaciti sve emocije iz sebe. Bilo je to nevjerojatno uzbuđenje u dvorani, i onda sve stane zbog jednog nesretnog kraja", komentirao je Forgač uzbuđeno nakon nedavne borbe, dodajući da planira revanš čim to bude moguće. Posebno se nada da ozljeda koju je zadobio Batur nije previše ozbiljna. "Kada bude spreman, revanš je tu", najavio je.

Osim toga, komentirao je nekoliko ključnih trenutaka s nedavnog događanja. "Ulazak Batura, Truščekov knockout, Breeseov spektakularan poraz – sve su to trenuci koji su ostavili snažan dojam", rekao je. Forgač je također naglasio važnost boraca poput Vasa, koji je, prema njegovim riječima, nezaobilazan dio FNC-a. "Vaso i Croata su stvorili prvi veliki hype u FNC-u, i stvarno bih se osjećao potišteno ako bi to stvarno bilo istina da nije više tu", izjavio je, naglašavajući koliko je važno da ti borci ostanu u samom centru organizacije.

Gledajući naprijed, Dražen otkriva da planira proširiti FNC s novim projektom. Umjesto velikih arena, FNC Knock-out će se usmjeriti na manje dvorane, koje će biti prilagođene za do 4 tisuće gledatelja. "Na tim eventima će nastupati mlađi borci ili oni na početku karijere, i to će biti prava stepenica prema FNC-u", objašnjava.

Forgač ističe da su ambicije FNC-a i dalje visoke, a reakcije borilačke zajednice već sada premašuju očekivanja za event u Ljubljani. "Blizu smo toga da srušimo gate prve Ljubljane, a još nismo ni počeli s pravom promocijom. Siguran sam da će Stožice biti pune, a Slo Rocky će napraviti spektakl na svoj rođendan", najavio je, ističući da će nadolazeći eventi biti pravo uzbuđenje za sve ljubitelje borbi.

Za kraj, Dražen Uz Forgić ostaje usmjeren prema budućnosti FNC-a, ali i prema rastu borilačke scene. "Mi ćemo nastaviti raditi na tome da pružimo još bolje spektakle, da omogućimo povratke boraca nakon ozljeda, poraza i da svi oni koji žele biti dio FNC-a imaju priliku ostvariti to na pravi način", zaključio je.

